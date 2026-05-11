Рейтинг@Mail.ru
У граждан Турции, вернувшихся с лайнера MV Hondius, не выявили хантавирус - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 11.05.2026
У граждан Турции, вернувшихся с лайнера MV Hondius, не выявили хантавирус

Тесты на хантавирус граждан Турции с лайнера MV Hondius оказались отрицательными

© REUTERS / Dado RuvicОтрицательный тест на хантавирус
Отрицательный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Отрицательный тест на хантавирус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У граждан Турции, вернувшихся с лайнера MV Hondius, не выявили хантавирус.
  • Об этом сообщил Минздрав республики.
  • В министерстве уточнили, что трое граждан Турции будут находиться на карантине в течение рекомендованного срока.
АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Тесты граждан Турции, вернувшихся на родину с судна, на котором был выявлен хантавирус, оказались отрицательными, сообщил минздрав республики.
Ранее вспышка хантавируса была зафиксирована на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По данным Всемирной организации здравоохранения, подтверждены семь случаев заражения, три человека скончались.
«

"Результаты тестов трех граждан Турции, находившихся на судне, где был выявлен хантавирус, оказались отрицательными", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что граждане Турции будут находиться на карантине в течение рекомендованного срока. Их состояние, как отмечается, постоянно оценивается, а за здоровьем ведется тщательное наблюдение.
Хантавирусы передаются человеку при контакте с грызунами и могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, а также хантавирусный легочный синдром.
Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Хантавирус: что это за болезнь, симптомы, можно ли заразиться в России
8 мая, 18:40
 
В миреТурцияАргентинаКабо-Верде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала