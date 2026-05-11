У граждан Турции, вернувшихся с лайнера MV Hondius, не выявили хантавирус.

АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Тесты граждан Турции, вернувшихся на родину с судна, на котором был выявлен хантавирус, оказались отрицательными, сообщил минздрав республики.
Ранее вспышка хантавируса была зафиксирована на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По данным Всемирной организации здравоохранения, подтверждены семь случаев заражения, три человека скончались.
В министерстве уточнили, что граждане Турции будут находиться на карантине в течение рекомендованного срока. Их состояние, как отмечается, постоянно оценивается, а за здоровьем ведется тщательное наблюдение.
Хантавирусы передаются человеку при контакте с грызунами и могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, а также хантавирусный легочный синдром.