У граждан Турции, вернувшихся с лайнера MV Hondius, не выявили хантавирус

АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Тесты граждан Турции, вернувшихся на родину с судна, на котором был выявлен хантавирус, оказались отрицательными, сообщил минздрав республики.

Ранее вспышка хантавируса была зафиксирована на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины Кабо-Верде . По данным Всемирной организации здравоохранения, подтверждены семь случаев заражения, три человека скончались.

« "Результаты тестов трех граждан Турции, находившихся на судне, где был выявлен хантавирус, оказались отрицательными", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что граждане Турции будут находиться на карантине в течение рекомендованного срока. Их состояние, как отмечается, постоянно оценивается, а за здоровьем ведется тщательное наблюдение.