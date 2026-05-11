В Испании планируют высадить с судна с хантавирусом еще 22 человека

МАДРИД, 11 мая - РИА Новости. Еще 22 человека должны сойти в понедельник с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

"Сейчас на судне находятся 54 человека, из них 22 сойдут, а 32 останутся на судне и отправятся в Нидерланды", - сказала Гарсия журналистам.

По ее словам, утром на судне прошли работы по дозаправке, а затем должны быть проведены работы по снабжению. После завершения высадки оставшихся пассажиров власти начнут дезинфекцию порта в соответствии с санитарными протоколами.