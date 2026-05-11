В Испании планируют высадить с судна с хантавирусом еще 22 человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еще 22 человека должны сойти 11 мая с судна MV Hondius, сообщила глава Минздрава Испании.
- 32 пассажира останутся на борту и отправятся в Нидерланды.
- Затем власти приступят к дезинфекции порта в соответствии с санитарными протоколами.
МАДРИД, 11 мая - РИА Новости. Еще 22 человека должны сойти в понедельник с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
«
"Сейчас на судне находятся 54 человека, из них 22 сойдут, а 32 останутся на судне и отправятся в Нидерланды", - сказала Гарсия журналистам.
По ее словам, утром на судне прошли работы по дозаправке, а затем должны быть проведены работы по снабжению. После завершения высадки оставшихся пассажиров власти начнут дезинфекцию порта в соответствии с санитарными протоколами.
Гарсия сообщила, что изначально в понедельник ожидались два рейса: в Австралию и Нидерланды. Однако в итоге нидерландский рейс должен забрать также пассажиров, которые должны были отправиться австралийским самолетом, поскольку Австралия не смогла гарантировать прибытие борта вовремя.
Министр уточнила, что среди оставшихся пассажиров четыре гражданина Австралии, один гражданин Новой Зеландии и один гражданин Великобритании. Остальные находящиеся на борту - члены экипажа.
Ранее Гарсия заявляла, что в первый день операции у острова Тенерифе высадили 94 человека. После завершения всех процедур судно должно отправиться в Нидерланды, где пройдет полную дезинфекцию.
Судно MV Hondius направилось к Канарским островам после стоянки у Кабо-Верде, где с него ранее эвакуировали людей с симптомами хантавирусной инфекции. После завершения высадки пассажиров и части экипажа судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.