Пассажиров судна с хантавирусом будут держать на карантине 42 дня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пассажиров судна MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, будут держать на карантине 42 дня из-за инкубационного периода.
- После эпидемиологической проверки власти Испании начали высадку пассажиров MV Hondius у острова Тенерифе, операция по репатриации проходит поэтапно.
МАДРИД, 11 мая - РИА Новости. Пассажиров судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, будут держать на карантине 42 дня из-за инкубационного периода инфекции, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Инкубационный период составляет 42 дня. В течение этих дней могут появляться симптомы… мы будем держать людей на карантине 42 дня, как это предусмотрено эпидемиологией", - сказала Гарсия журналистам.
По ее словам, именно поэтому медицинские работники продолжают внимательно отслеживать состояние всех пассажиров, вывезенных с судна. Министр подчеркнула, что появление симптомов у отдельных людей возможно даже после первичной оценки их состояния.
Гарсия пояснила, что пассажиров изначально рассматривали как контактных лиц и применяли к ним повышенные меры предосторожности, как если бы речь шла о возможных случаях заражения.
Ранее министерство здравоохранения Испании сообщило, что после эпидемиологической проверки власти страны начали высадку пассажиров MV Hondius у острова Тенерифе. Операция по репатриации пассажиров проходит поэтапно, в зависимости от готовности рейсов в соответствующие страны.
Судно MV Hondius направилось к Канарским островам после стоянки у Кабо-Верде, где с него ранее эвакуировали людей с симптомами хантавирусной инфекции. После завершения высадки пассажиров и части экипажа судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.