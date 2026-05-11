Пассажиров судна с хантавирусом будут держать на карантине 42 дня

Пассажиров судна MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, будут держать на карантине 42 дня из-за инкубационного периода.

МАДРИД, 11 мая - РИА Новости. Пассажиров судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, будут держать на карантине 42 дня из-за инкубационного периода инфекции, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

Кабо-Верде. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.

"Инкубационный период составляет 42 дня. В течение этих дней могут появляться симптомы… мы будем держать людей на карантине 42 дня, как это предусмотрено эпидемиологией", - сказала Гарсия журналистам.

По ее словам, именно поэтому медицинские работники продолжают внимательно отслеживать состояние всех пассажиров, вывезенных с судна. Министр подчеркнула, что появление симптомов у отдельных людей возможно даже после первичной оценки их состояния.

Гарсия пояснила, что пассажиров изначально рассматривали как контактных лиц и применяли к ним повышенные меры предосторожности, как если бы речь шла о возможных случаях заражения.

Она также сообщила, что 14 граждан Испании , доставленных с Hondius в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде , чувствуют себя хорошо. Гарсия сообщила, что им сделали ПЦР-тесты, результаты которых ожидаются в течение дня.

Ранее министерство здравоохранения Испании сообщило, что после эпидемиологической проверки власти страны начали высадку пассажиров MV Hondius у острова Тенерифе . Операция по репатриации пассажиров проходит поэтапно, в зависимости от готовности рейсов в соответствующие страны.