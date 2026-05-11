Похищенная нацистами картина нашлась в доме потомков командира СС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Картина "Портрет молодой девушки" нидерландского художника Келдера, похищенная,, до сих пор находится во владении наследников нидерландского командира СС Хендрика Сейффардта.
- До Второй мировой войны картина входила в знаменитую коллекцию Гудстиккера, которая была разграблена во время нацистской оккупации.
- Одна из внучек Сейффардта выступает против продажи картины, называя ее "еврейским награбленным искусством".
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Картина, похищенная нацистами у еврейского арт-дилера во время Второй мировой войны, до сих пор находится во владении наследников нидерландского командира СС Хендрика Сейффардта, сообщила в понедельник газета Telegraaf.
"У наследников печально известного нидерландского командира СС Хендрика Сейффардта до сих пор на стене висит картина, украденная нацистами из знаменитой коллекции еврейского арт-дилера Жака Гудстиккера", - говорится в статье.
Речь идет о картине "Портрет молодой девушки" нидерландского художника Туна Келдера. По данным расследования, полотно до сих пор находится в доме родственников Сейффардта в окрестностях нидерландского города Утрехт.
До Второй мировой войны работа входила в знаменитую коллекцию Гудстиккера - одного из крупнейших нидерландских торговцев произведениями старых мастеров. Его собрание насчитывало более 1200 произведений искусства. Во время нацистской оккупации коллекция была разграблена и стала крупнейшим делом о похищенном нацистами искусстве в Нидерландах.
Как отмечается в статье, значительная часть коллекции попала к рейхсмаршалу Герману Герингу - одному из ближайших соратников Адольфа Гитлера. Позже "Портрет молодой девушки" оказался у генерала-лейтенанта Сейффардта.
Сейффардт сотрудничал с нацистами и возглавлял нидерландский добровольческий корпус СС. В феврале 1943 года он был смертельно ранен участниками сопротивления в своем доме в Гааге.
По информации расследователей, одна из внучек Сейффардта неоднократно говорила родственникам, что картину нельзя продавать, поскольку это "еврейское награбленное искусство".
