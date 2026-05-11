17:02 11.05.2026
Канада ввела санкции против матери Кадырова и нескольких учебных центров РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канада ввела санкции против пяти российских компаний и 23 физических лиц из России.
  • Среди прочих под санкции попала мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова.
  • Под антироссийскими санкциями Канады теперь находятся 80 физических и юридических лиц.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Канада ввела санкции против пяти российских компаний и 23 физических лиц из России, в том числе матери главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой, сообщает МИД страны.
"Канада решительно осуждает действия России и вводит санкции в отношении еще 23 физических и пяти юридических лиц", - говорится в заявлении МИД.
Там отметили, что теперь под антироссийскими санкциями находятся 80 физических и юридических лиц.
Согласно опубликованному МИД Канады документу, в санкционные списки попала 72-летняя мать главы Чечни Аймани Кадырова, а также добровольное общество содействия армии, авиации и флоту "ВОИН", Юнармия Севастополя, волгоградский волонтерский центр "Участие", учебный центр и детский лагерь "Авангард".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
