Канада ввела санкции против матери Кадырова

Краткий пересказ от РИА ИИ Канада ввела санкции против пяти российских компаний и 23 физических лиц из России.

Среди прочих под санкции попала мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова.

Под антироссийскими санкциями Канады теперь находятся 80 физических и юридических лиц.

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Канада ввела санкции против пяти российских компаний и 23 физических лиц из России, в том числе матери главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой, сообщает МИД страны.

"Канада решительно осуждает действия России и вводит санкции в отношении еще 23 физических и пяти юридических лиц", - говорится в заявлении МИД.

Там отметили, что теперь под антироссийскими санкциями находятся 80 физических и юридических лиц.

Согласно опубликованному МИД Канады документу, в санкционные списки попала 72-летняя мать главы Чечни Аймани Кадырова , а также добровольное общество содействия армии, авиации и флоту "ВОИН", Юнармия Севастополя , волгоградский волонтерский центр "Участие", учебный центр и детский лагерь "Авангард".