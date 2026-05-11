"Почти уступка": неожиданные слова Каллас о России поразили журналиста - РИА Новости, 11.05.2026
18:09 11.05.2026
"Почти уступка": неожиданные слова Каллас о России поразили журналиста

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планах ЕС обсудить темы для возможных переговоров с Россией.
  • Ирландский журналист Брайан Макдональд считает, что это заявление сигнализирует об изменении тона в отношениях с Москвой.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о планах ЕС обсудить темы для возможных переговоров с Россией говорит о позитивном сдвиге в отношениях с Москвой, считает ирландский журналист Брайан Макдональд.
"Это весьма примечательное высказывание Каи Каллас, учитывая ее постоянную жесткую риторику в отношении Москвы. Еще недавно даже обсуждение прямых переговоров между ЕС и Россией в брюссельских кругах воспринималось почти как уступка. Теперь же речь идет о формате обсуждений и переговорщиках", — написал он в соцсети X.
По словам журналиста, это заявление главы евродипломатии еще не является разрядкой в отношениях с Москвой, но определенно сигнализирует об изменении тона.
В субботу президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
