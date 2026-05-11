Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за заявление об усилении российского влияния в культуре и спорте.
- Журналист назвал Каю Каллас мошенницей и лгуньей и напомнил о привилегированной жизни ее семьи в советское время.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас, испугавшуюся роста российского влияния в культуре и спорте.
"Разве тупица Каллас не беспокоилась о "влиянии Москвы", когда росла в большой советской государственной квартире?" — задался вопросом он в соцсети X.
Журналист назвал ее мошенницей и лгуньей и напомнил, что чиновница жила привилегированной жизнью благодаря своему отцу Сийму Калласу, который занимал различные высокие посты в Эстонской ССР.
