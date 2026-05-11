Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский журналист Томас Фази раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за выступление против кандидатуры Герхарда Шрёдера на роль переговорщика с Россией.
- Фази назвал Каю Каллас "глупой балтийкой", которой дали должность ради поддержания конфликта с Россией.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Итальянский журналист Томас Фази раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за выступление против кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера на роль переговорщика с Россией.
«
"Если кто-то и не подходит для того, чтобы быть представителем Европы, так это сама Каллас — глупая балтийка, которой дали должность только ради того, чтобы не допустить завершения вечной войны с Россией во благо военно-промышленного комплекса и американцев", — написал он в соцсети X.
Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
В минувшую субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шрёдер, но отметил, что пусть сами европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.