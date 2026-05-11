Каллас испугалась роста российского влияния в спорте и культуре - РИА Новости, 11.05.2026
10:30 11.05.2026
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала европейские страны проявить «бдительность» из-за роста российского влияния в международном спорте и культуре.
  • Кая Каллас отметила усиление российского влияния в Европе на примере участия россиян в спортивных соревнованиях и Венецианской биеннале.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас испугалась роста российского влияния в международном спорте и культуре и призвала европейские страны проявить "бдительность".
"Очевидно, что наши противники не дремлют, поэтому очевидно, что они хотят усилить свое влияние в Европе. К сожалению, мы уже наблюдаем это в спорте, где россиянам позволяют соревноваться, будто ничего не произошло. Мы также видели эту Венецианскую биеннале, где они представлены, будто ничего не произошло. Очевидно, что они работают (над повышением своего влияния - ред.) постоянно, и мы должны быть бдительны", - заявила глава евродипломатии перед заседанием глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
