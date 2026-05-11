09:30 11.05.2026 (обновлено: 15:27 11.05.2026)
Каллас выступила против кандидатуры Шредера на роль переговорщика с Россией

© AP Photo / Virginia Mayo
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас высказалась против возможной кандидатуры Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией.
  • Каллас считает не очень мудрым решением давать России возможность назначать переговорщиков от имени ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас высказалась против возможной кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией в рамках потенциальных будущих переговоров.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
"Если мы дадим России назначать переговорщиков от нашего имени, это будет не очень мудро", - заявила Каллас в понедельник перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что пусть сами европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Позднее журнал Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что правящая коалиция Германии, состоящая из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), обсуждает возможность посредничества президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в диалоге Европы и России.
При этом немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что Штайнмайер - официальный политик, а потому не годится на роль посредника.
"К тому же Россия его кандидатуру не примет из-за роли, которую он играл во время Евромайдана в 2014 году", - сказал он в беседе с интернет-порталом NEWS.ru.
Эксперт также уточнил, что посредниками не могут стать и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель или сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт. Политолог подчеркнул, что Германия отказалась от своей традиционной роли моста между Россией и Западом, приняв жесткую позицию Польши и стран Балтии по конфликту на Украине.
