Каллас выступила против кандидатуры Шредера на роль переговорщика с Россией

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас высказалась против возможной кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией в рамках потенциальных будущих переговоров.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что пусть сами европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Позднее журнал Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что правящая коалиция Германии, состоящая из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), обсуждает возможность посредничества президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в диалоге Европы и России.
При этом немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что Штайнмайер - официальный политик, а потому не годится на роль посредника.
"К тому же Россия его кандидатуру не примет из-за роли, которую он играл во время Евромайдана в 2014 году", - сказал он в беседе с интернет-порталом NEWS.ru.
Эксперт также уточнил, что посредниками не могут стать и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель или сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт. Политолог подчеркнул, что Германия отказалась от своей традиционной роли моста между Россией и Западом, приняв жесткую позицию Польши и стран Балтии по конфликту на Украине.