Страны ЕС хотят обсудить темы для переговоров с Россией, заявила Каллас
08:52 11.05.2026 (обновлено: 09:03 11.05.2026)
Страны ЕС хотят обсудить темы для переговоров с Россией, заявила Каллас

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главы МИД стран ЕС на встрече 27–28 мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией.
  • Кая Каллас сообщила, что сначала нужно обсудить между собой, какие темы будут предложены для переговоров с Россией.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече 27-28 мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией, сообщила глава евродипломатиии Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник.
"Нам сначала (перед переговорами - ред.) нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча (в конце мая - ред.), на которой мы обсудим предложения", - сказала она.
9 мая, 16:52
 
