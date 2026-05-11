Страны ЕС хотят обсудить темы для переговоров с Россией, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече 27-28 мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией, сообщила глава евродипломатиии Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник.

"Нам сначала (перед переговорами - ред.) нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча (в конце мая - ред.), на которой мы обсудим предложения", - сказала она.