Калинская за час проиграла Остапенко и вылетела с "тысячника" в Риме

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская уступила латвийке Елене Остапенко в четвертом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Остапенко, которая занимает 36-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Калинская, имевшая 22-й номер посева, идет 24-й в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.
В четвертьфинале Остапенко встретится с 26-й сеяной румынкой Сораной Кырстей.