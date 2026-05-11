В Якутии объявили срочную эвакуацию жителей двух поселков

Уточняется, что пункт временного размещения людей организован в Центре культуры "Охнино" в поселке Витим, а для жителей Пеледуя ПВР развернут в средней общеобразовательной школе.

По данным ГУМЧС по республике, уровень воды у поселка Пеледуй составляет 1133 сантиметров при критической отметке в 1200 сантиметров. В ближайшие сутки подъем уровня воды продолжится до отметки 1180-1230 сантиметров. У поселка Витим уровень составил 821 сантиметр (опасная отметка 950 сантиметров). При сохранении затора льда подъем уровня воды продолжится до отметки 950-1000 сантиметров.