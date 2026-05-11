В Якутии объявили срочную эвакуацию жителей двух поселков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Якутии объявлена срочная эвакуация жителей поселков Витим и Пеледуй.
- Эвакуация проводится из-за подъема уровня воды в реке Лена и угрозы подтопления.
- Пункты временного размещения организованы в Центре культуры "Охнино" в поселке Витим и в средней общеобразовательной школе поселка Пеледуй.
УЛАН-УДЭ, 11 мая - РИА Новости. Власти Ленского района Республики Саха (Якутия) объявили срочную эвакуацию населения поселков Витим и Пеледуй из-за подъема уровня воды в реке Лена и угрозы подтопления.
"В связи с подъемом воды в реке Лена в поселках Витим и Пеледуй объявлена срочная эвакуация населения из зоны затопления. Подтопление пониженных участков уже зафиксировано", - говорится в сообщении администрации Ленского района в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что пункт временного размещения людей организован в Центре культуры "Охнино" в поселке Витим, а для жителей Пеледуя ПВР развернут в средней общеобразовательной школе.
По данным ГУМЧС по республике, уровень воды у поселка Пеледуй составляет 1133 сантиметров при критической отметке в 1200 сантиметров. В ближайшие сутки подъем уровня воды продолжится до отметки 1180-1230 сантиметров. У поселка Витим уровень составил 821 сантиметр (опасная отметка 950 сантиметров). При сохранении затора льда подъем уровня воды продолжится до отметки 950-1000 сантиметров.
