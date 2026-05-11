Нетаньяху хочет, чтобы Израиль отказался от военной помощи США

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется отказаться от американской военной помощи в течение следующих десяти лет.

"Я не хочу ждать следующего конгресса. Я хочу начать сейчас", - сказал Нетаньяху.