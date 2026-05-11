Нетаньяху хочет, чтобы Израиль отказался от военной помощи США

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется отказаться от американской военной помощи в течение следующих десяти лет.
Отвечая на вопрос о возможных сроках, премьер Израиля сказал, что хочет достичь этого в течение следующих десяти лет.
"Я не хочу ждать следующего конгресса. Я хочу начать сейчас", - сказал Нетаньяху.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.