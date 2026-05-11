Американский истребитель подал сигнал бедствия над Оманским заливом - РИА Новости, 11.05.2026
11:49 11.05.2026 (обновлено: 13:32 11.05.2026) дополняется ...
Американский истребитель подал сигнал бедствия над Оманским заливом

© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald AllenИстребитель F-35A Lightning II ВВС США
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский истребитель подал сигнал бедствия над Оманским заливом.
  • F-35A пропал с радара на подлете к Аравийскому полуострову.
  • Самолет подал сигнал под кодом 7700, который означает, что во время полета произошла аварийная ситуация, и предположительно приземлился на базе Аль-Дафра.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Американский истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II в понедельник подал сигнал бедствия над Оманским заливом после того, как накануне такой же самолет пропал с радаров в регионе, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
© Flightradar24Американский истребитель F-35A подал сигнал бедствия над Оманским заливом
В минувшее воскресенье истребитель ВВС США F-35A на подлете к Аравийскому полуострову подал сигнал об аварийной ситуации и пропал с радара.
Согласно изученным данным, самолет включил транспондер около 05.27 мск, находясь примерно в 60 километрах от эмирата Фуджейра. Тогда же он подал сигнал бедствия и взял курс на Абу-Даби.
Около 05.50 мск самолет отключил транспондер, приземлившись, предположительно, на базе Аль-Дафра недалеко от эмиратской столицы.
РИА Новости выяснило, что самолет подал сигнал под кодом 7700, который означает, что во время полета произошла аварийная ситуация.
