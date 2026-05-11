Иракский танкер прошел через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Танкер Agios Fanourios I класса VLCC, груженый иракской нефтью, прошел через Ормузский пролив.
- Танкер следует по маршруту, установленному Ираном, и направляется во вьетнамский порт Нги Сон.
ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Танкер Agios Fanourios I класса VLCC, груженый иракской нефтью, в воскресенье прошел через Ормузский пролив по установленному Ираном маршруту и направляется во Вьетнам, передает агентство Tasnim.
"Один нефтяной танкер класса VLCC Agios Fanourios I в воскресенье прошел через Ормузский пролив по маршруту, установленному Ираном", - говорится в сообщении.
По информации агентства, танкер загружен иракской нефтью и направляется во вьетнамский порт Нги Сон.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.