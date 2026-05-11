Ответ Ирана на предложение США включает в себя снятие блокады

Краткий пересказ от РИА ИИ Ответ Ирана на мирное предложение США включает в себя требования по снятию блокады и разморозке иранских активов.

Тегеран требует прекращения войны, обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и установления безопасности в регионе.

ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Ответ Ирана на мирное предложение США включает в себя пункты по снятию блокады США и разморозке иранских активов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

В начале мая представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран получил через Пакистан ответное послание США по поводу новых предложный исламской республики, состоящих из 14 пунктов. Иранское агентство Tasnim в воскресенье передавало, что текст предложений Ирана по поводу переговоров с США, который Тегеран в ответ передал Вашингтону , включает в себя пункты об отмене санкций, полном контроле исламской республики над Ормузским проливом и разморозке иранских зарубежных активов.

"Наши требования законны. Требования об остановке войны, прекращении блокады и пиратства, разморозке активов Ирана, которые несправедливо из-за давления США заморожены в банках. Обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе и установление безопасности в регионе и Ливане также были среди требований Ирана", - сказал он во время брифинга.

Багаи отметил, что США продолжают настаивать на своих "односторонних" требованиях.

Официальный представитель МИД добавил, что в настоящий момент Иран сосредоточен на аспектах, требующих безотлагательности, а именно на завершении "войны на всех фронтах", в том числе в Ливане, обеспечении безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, а также прекращении "пиратства" со стороны США.

Согласно информации телеканала Press TV, Иран в ответе Соединенным Штатам отверг американское мирное предложение, поскольку оно "означало бы подчинение чрезмерным требованиям" властей США. Кроме того, по данным телеканала, ответный план Ирана подчеркивает необходимость выплаты США военных репараций исламской республике.