МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Системы ПВО Ирана уничтожили вражеский беспилотник над юго-западным регионом страны, сообщает телеканал Press TV.
"Иранская армия уничтожила вражеский беспилотник с помощью ПВО", - говорится в сообщении телеканала.
Через 3,5 часа после сообщения о сбитом БПЛА Press TV уточнил, что он был уничтожен над одним из юго-западных регионов страны, но не привел информации о точном месте инцидента и типе беспилотника.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.