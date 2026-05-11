00:34 11.05.2026 (обновлено: 04:13 11.05.2026)
Press TV: системы ПВО Ирана уничтожили вражеский беспилотник

© REUTERS / Majid Asgaripour — Ракеты ПВО в Тегеране, Иран
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракеты ПВО в Тегеране, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Системы ПВО Ирана уничтожили вражеский беспилотник над юго-западным регионом страны, сообщает телеканал Press TV.
"Иранская армия уничтожила вражеский беспилотник с помощью ПВО", - говорится в сообщении телеканала.
Через 3,5 часа после сообщения о сбитом БПЛА Press TV уточнил, что он был уничтожен над одним из юго-западных регионов страны, но не привел информации о точном месте инцидента и типе беспилотника.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
