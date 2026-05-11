Новый патриарх Грузии назначил интронизацию на 12 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый патриарх Грузии, митрополит Шио, назначил интронизацию на 12 мая.
- Она состоится в Светисцховели.
ТБИЛИСИ, 11 мая — РИА Новости. Интронизация нового патриарха Грузии пройдет 12 мая, заявил новоизбранный патриарх, митрополит Шио.
«
"Интронизация состоится завтра в Светисцховели", - заявил Шио в соборе Самеба после расширенного заседания Грузинской православной церкви, на котором проходило избрание патриарха.
Возглавлявший Грузинскую православную церковь с 1977 года Илия II умер в тбилисской клинике 17 марта, ему было 93 года. Патриаршество Илии II было самым продолжительным в истории Грузинской церкви.
Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири), местоблюститель патриаршего престола, был избран на должность нового патриарха Грузии 22 голосами. Право на голосование принадлежало членам Священного синода, всего их 39. Владыка Анания, объявляя результаты голосования, сообщил, что новый патриарх будет носить имя Шио III.