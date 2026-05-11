В Индонезии раскрыли сроки поставки российской нефти

ДЖАКАРТА, 11 мая - РИА Новости. Первые поставки российской нефти в Индонезию могут начаться уже в ближайшие одну-две недели, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

"Сделка уже есть, контракт уже подписан", - подчеркнул Бахлил.

Ранее замминистра энергетики Индонезии Юлиот Танджунг сообщил, что власти страны готовят нормативную базу для реализации поставок. В правительстве рассматриваются два основных механизма - импорт через государственные компании или через схему государственного сервисного агентства (BLU).