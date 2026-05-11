В Индонезии раскрыли сроки поставки российской нефти

ДЖАКАРТА, 11 мая - РИА Новости. Первые поставки российской нефти в Индонезию могут начаться уже в ближайшие одну-две недели, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.
"Сейчас речь идет о технической стороне поставок. Возможно, в течение одной-двух недель это уже сможет произойти", - заявил министр журналистам в Джакарте.
По его словам, соглашение между Индонезией и Россией о закупке российской нефти уже достигнуто, контракт подписан, а сторонам остается завершить обсуждение логистики и технических механизмов поставок.
"Сделка уже есть, контракт уже подписан", - подчеркнул Бахлил.
Импорт российской нефти станет частью договоренности о поэтапной закупке Индонезией 150 миллионов баррелей до конца 2026 года, достигнутой по итогам визита президента Индонезии Прабово Субианто в Россию.
Ранее замминистра энергетики Индонезии Юлиот Танджунг сообщил, что власти страны готовят нормативную базу для реализации поставок. В правительстве рассматриваются два основных механизма - импорт через государственные компании или через схему государственного сервисного агентства (BLU).