В небе над Ханты-Мансийском провели акцию "Бессмертный полк"

Пилотажная группа с портретами героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции пролетела в небе Ханты-Мансийска

Пилотажная группа с портретами героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции пролетела в небе Ханты-Мансийска

Краткий пересказ от РИА ИИ В небе над Ханты-Мансийском прошла акция "Бессмертный полк" с участием пилотажной группы.

Самолеты "Барсы" пронесли портреты героев Великой Отечественной войны и участников СВО.

Акция состоялась в сложных погодных условиях, но была успешно выполнена.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Пилотажная группа с портретами героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции пролетела в небе Ханты-Мансийска в понедельник, сообщила пресс-служба правительства региона.

Как рассказали в правительстве, каждый год над землей поднимается югорская пилотажная группа "Барсы", чтобы почтить память тех, кто ценой собственной жизни защищал Родину.

« "Сегодня над Ханты-Мансийском вновь пролетели самолеты с портретами героев Великой Отечественной войны и участников СВО. В этом году югорчане прислали пилотам более двух тысяч снимков. За каждым – семейная история, любовь, гордость и благодарность, передающиеся из поколения в поколение", – говорится в сообщении

Как уточняется в группе "Барсы" в соцсети "ВКонтакте" этот вылет летчики запомнят надолго: сложнейшие погодные условия в регионе – шквальный ветер, снег, низкая видимость – испытывали их на прочность.