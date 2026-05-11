В небе над Ханты-Мансийском провели акцию "Бессмертный полк"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Пилотажная группа с портретами героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции пролетела в небе Ханты-Мансийска в понедельник, сообщила пресс-служба правительства региона.
Как рассказали в правительстве, каждый год над землей поднимается югорская пилотажная группа "Барсы", чтобы почтить память тех, кто ценой собственной жизни защищал Родину.
"Сегодня над Ханты-Мансийском вновь пролетели самолеты с портретами героев Великой Отечественной войны и участников СВО. В этом году югорчане прислали пилотам более двух тысяч снимков. За каждым – семейная история, любовь, гордость и благодарность, передающиеся из поколения в поколение", – говорится в сообщении.
Как уточняется в группе "Барсы" в соцсети "ВКонтакте" этот вылет летчики запомнят надолго: сложнейшие погодные условия в регионе – шквальный ветер, снег, низкая видимость – испытывали их на прочность.
"Но даже в такой сложной обстановке мы выполнили задачу и провели акцию "Бессмертный полк" в небе. Это был непростой, но очень важный полет – в память о тех, кто подарил нам мирное небо", – добавили в пилотажной группе.