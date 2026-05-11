"У Миллера спросите": в "Динамо" ответили на вопрос о будущем Гусева

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Член совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин шуткой ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Ролана Гусева после победы над "Краснодаром" в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Степашин после матча в шутку посоветовал поинтересоваться будущим Гусева у председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера. "Какие впечатления от матча? Выиграли! Гусев останется на следующий сезон? У Миллера спросите!" - сказал Степашин журналистам.