Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания ввела санкции против руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григория Гурова.
- Гуров заявил, что западные политики вводят санкции, так как их «корежит» от того, что у России есть своя позиция.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Западных политиков, вводящих санкции, "корежит", что у России есть своя позиция, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
Ранее Великобритания ввела санкции против руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григория Гурова.
"Очередные санкции Запада снова направлены против российских организаций, общественных институтов и конкретных людей. Западных политиков корежит от того, что у России есть своя позиция. Мы сами выбираем путь, развиваем страну и отстаиваем свои интересы. У нас своя судьба. А британское королевство пусть живет своей", - сказал Гуров, комментируя санкции, которые ввел против него Лондон.