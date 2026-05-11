01:18 11.05.2026
Немецкие депутаты поддержали предложение Путина

Spiegel: немецкие депутаты поддержали слова Путина о посредничестве Шредера

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкие депутаты высказались в поддержку идеи президента России Владимира Путина о посредничестве на переговорах Москвы и ЕС экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.
  • Депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер считает, что было бы проявлением халатности отказаться от возможности использовать Шредера в качестве посредника.
  • Похожее мнение выразил и депутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио де Маси.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Многие немецкие депутаты высказались в поддержку идею президента России Владимира Путина о посредничестве на переговорах Москвы и ЕС экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, пишет Spiegel.
"Если этого можно добиться с помощью такого человека, как Шредер, было бы проявлением халатности отказаться от такой возможности", — сказал в беседе с изданием депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.
По его мнению, если Европа хочет оказаться за столом переговоров, то ей стоит воспользоваться каждым шансом, который предоставляет Россия.
По словам экс-председателя партии СДПГ Рольфа Мютцениха, ЕС должен рассмотреть кандидатуру Шредера, однако сосредоточиться на более раннем предложении главы Евросовета Антониу Кошта о диалоге с Москвой.
Похожее мнение выразил и депутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио де Маси.
"Было большой ошибкой не использовать такого человека, как Шредер, для налаживания канала связи с Москвой. Если ЕС действительно заинтересован в прекращении войны, ему следует использовать Шредера", — написал он в соцсети X.
В субботу Путин, отвечая на вопросы журналистов, предложил на роль посредника между Россией и ЕС бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. По данным СМИ, Берлин его кандидатуру отвергает.
В последнее время все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией со стороны европейских стран. Так, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает с членами блока подготовку к переговорам Москвой, когда для них будет "правильный момент".
В миреРоссияМоскваГерманияГерхард ШредерВладимир ПутинАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросовет
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
