Германия не получила ответ из США на запрос о покупке ракет Tomahawk

23:32 11.05.2026
Германия не получила ответ из США на запрос о покупке Typhon и Tomahawk

Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Германии направили запрос на покупку в США ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon еще в 2025 году, но ответа пока не получили.
  • Представитель минобороны ФРГ Мюллер подтвердил, что запрос находится в стадии рассмотрения.
  • Мерц не рассчитывает на поставку ракет Tomahawk из США в Германию в ближайшее время, но не исключает, что ситуация может измениться.
БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Власти Германии до сих пор не получили ответ из США на запрос о покупке пусковых установок Typhon и крылатых ракет Tomahawk, сообщил представитель минобороны ФРГ Митко Мюллер.
Газета Financial Times ранее сообщила, что правительство ФРГ надеется убедить администрацию президента США Дональда Трампа согласиться на продажу Tomahawk и Typhon после отказа от согласованных в 2024 году планов по их размещению в Германии.
"Этот запрос по-прежнему находится в стадии рассмотрения", - сказал Мюллер в ходе правительственного брифинга в Берлине.
Он подтвердил, что правительство ФРГ направило запрос на покупку в США Tomahawk и Typhon еще в 2025 году. При этом, как пояснил Мюллер, вооружение может быть закуплено напрямую в рамках программы FMS (Foreign Military Sale).
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил ранее, что не рассчитывает на поставку в Германию из США ракет Tomahawk, однако не исключает, что ситуация может измениться в будущем.
Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае размещения США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
МИД России призвал США к сдержанности в вопросе поставок "Томагавков"
8 октября 2025, 16:17
 
