Германия не получила ответ из США на запрос о покупке ракет Tomahawk

БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Власти Германии до сих пор не получили ответ из США на запрос о покупке пусковых установок Typhon и крылатых ракет Tomahawk, сообщил представитель минобороны ФРГ Митко Мюллер.

Он подтвердил, что правительство ФРГ направило запрос на покупку в США Tomahawk и Typhon еще в 2025 году. При этом, как пояснил Мюллер, вооружение может быть закуплено напрямую в рамках программы FMS (Foreign Military Sale).