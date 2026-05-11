19:23 11.05.2026 (обновлено: 20:58 11.05.2026)
Над Германией столкнулись два самолета

DPA: два небольших самолета столкнулись в небе над Германией, пострадавших нет

© AP Photo / Martin Meissner — Автомобиль немецкой полиции. Архивное фото
Автомобиль немецкой полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два небольших самолета столкнулись в небе на юго-западе Германии.
  • Оба самолета получили легкие повреждения.
  • Пилоты смогли вернуться на аэродромы и благополучно приземлиться.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Два небольших самолета столкнулись в небе на юго-западе Германии, в результате столкновения никто не пострадал, передает агентство DPA.
"Днем в воскресенье на высоте около 800 метров произошло столкновение... Оба самолета получили легкие повреждения, однако оба пилота смогли вернуться на аэродромы в (городах - ред.) Шпайер и Хоккенхайм и благополучно приземлиться", - говорится в публикации.
Отмечается, что в небе над городом Хоккенхайм федеральной земли Баден-Вюртемберг столкнулись мотопланер и самолет с винтовым двигателем. Ни пилоты, ни пассажир одного из самолетов не пострадали в результате столкновения. Полиция начала расследование причин произошедшего.
