Над Германией столкнулись два самолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два небольших самолета столкнулись в небе на юго-западе Германии.
- Оба самолета получили легкие повреждения.
- Пилоты смогли вернуться на аэродромы и благополучно приземлиться.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Два небольших самолета столкнулись в небе на юго-западе Германии, в результате столкновения никто не пострадал, передает агентство DPA.
«
"Днем в воскресенье на высоте около 800 метров произошло столкновение... Оба самолета получили легкие повреждения, однако оба пилота смогли вернуться на аэродромы в (городах - ред.) Шпайер и Хоккенхайм и благополучно приземлиться", - говорится в публикации.
Отмечается, что в небе над городом Хоккенхайм федеральной земли Баден-Вюртемберг столкнулись мотопланер и самолет с винтовым двигателем. Ни пилоты, ни пассажир одного из самолетов не пострадали в результате столкновения. Полиция начала расследование причин произошедшего.
В Калифорнии самолет едва не столкнулся с дроном при посадке
30 апреля, 06:24