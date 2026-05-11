Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали принять предложение Путина о посредничестве Шредера - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 11.05.2026
В Германии призвали принять предложение Путина о посредничестве Шредера

Вагенкнехт призвала принять предложение Путина о посредничестве Шредера

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шрёдер
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вагенкнехт призвала власти Германии принять предложение Путина о посредничестве Шредера на переговорах России и Европы.
  • Так она высказалась по поводу визита министра обороны Германии Писториуса в Киев.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Власти Германии должны принять предложение президента России Владимира Путина о посредничестве экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на переговорах России и Европы, заявила сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Вместо того, чтобы за счет налогоплательщиков заключать все новые сделки по вооружению с (Владимиром - ред.) Зеленским, федеральное правительство должно принять предложение Путина о ведении переговоров с посредничеством Шредера. Любой диалог лучше затягивания бессмысленных смертей!" - написала она в соцсети X.
Так политик прокомментировала новость о том, что министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений.
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая журналистам на вопрос о предпочтительном визави в переговорах между Россией и Европой, назвал Шредера. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев позитивно отозвался о вкладе Шредера в развитие российско-германских отношений.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Немецкие депутаты поддержали предложение Путина
Вчера, 01:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияЕвропаГерхард ШредерВладимир ПутинСара ВагенкнехтПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала