В Германии призвали принять предложение Путина о посредничестве Шредера

- Вагенкнехт призвала власти Германии принять предложение Путина о посредничестве Шредера на переговорах России и Европы.
- Так она высказалась по поводу визита министра обороны Германии Писториуса в Киев.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Власти Германии должны принять предложение президента России Владимира Путина о посредничестве экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на переговорах России и Европы, заявила сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Вместо того, чтобы за счет налогоплательщиков заключать все новые сделки по вооружению с (Владимиром - ред.) Зеленским, федеральное правительство должно принять предложение Путина о ведении переговоров с посредничеством Шредера. Любой диалог лучше затягивания бессмысленных смертей!" - написала она в соцсети X.
Так политик прокомментировала новость о том, что министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений.
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая журналистам на вопрос о предпочтительном визави в переговорах между Россией и Европой, назвал Шредера. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев позитивно отозвался о вкладе Шредера в развитие российско-германских отношений.
