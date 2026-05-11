Гарбузов: новый резидент приобрел офис в бизнес-центре на юго-западе Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:05 11.05.2026
Гарбузов: новый резидент приобрел офис в бизнес-центре на юго-западе Москвы

Гарбузов: новый резидент приобрел офис в бизнес-центре Level work Воронцовская

© Фото : Пресс-служба ДИППНовый резидент приобрел офис в бизнес-центре на юго-западе Москвы
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Производитель товаров для дома и интерьера разместит штаб-квартиру в строящемся бизнес-центре Level work ("Уровень работы") Воронцовская на юго-западе Москвы на площади 1,4 тысячи квадратных метров, заявил министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

По его словам, объект возводится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта и программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

"Программа МПТ позволяет формировать новые точки занятости рядом с жилыми районами и привлекать в город современные компании, работающие в различных отраслях. Так, в Обручевском районе продолжается строительство бизнес-центра общей площадью более 44 тысяч квадратных метров, где в дальнейшем разместится офис компании-производителя товаров для дома и интерьера. Реализация проекта обеспечит создание около 1,5 тысячи рабочих мест", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

С 2016 года в столице реализуются масштабные инвестиционные проекты и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Так инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать коммерческие объекты с обязательствами по созданию рабочих мест.

"Для возведения бизнес-центра в Обручевском районе в 2023 году город выделил земельный участок площадью почти 0,6 гектара на улице Академика Семенихина. В 23-этажном здании предусмотрено размещение офисных пространств на площади 23,2 тысячи квадратных метров, более 14,3 тысячи квадратов выделено для спортивного центра. Помимо этого, свыше 4,7 тысячи квадратных метров отведено под объекты торговли, рестораны и фудкорт", — отметила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она добавила, что также запланирован плоскостной паркинг на 178 машино-мест. В соответствии с договором аренды строительные работы должны быть завершены не позднее 2028 года.

В здании предусмотрены для разного формата помещении с возможностью перепланировки и объединения. Это позволяет компаниям адаптировать пространство под собственные задачи и формат работы, уточнили в пресс-службе.

Директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова отметила, что наблюдается устойчивый интерес к бизнес-центру со стороны производственных компаний, которые рассматривают его для размещения собственных штаб-квартир. Этот объект привлекает резидентов благодаря удобной транспортной доступности, а также развитой инфраструктуре, которая сформирует комфортную рабочую среду для сотрудников и бизнеса.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года. Она охватила почти все районы столицы, а инвесторы возведут более 290 объектов общей площадью 9,5 миллиона квадратных метров. Это новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Всего в развитие столицы будет привлечено более 3,4 триллиона рублей. Это позволит создать порядка 400 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях экономики города.
В январе Гарбузов сообщал, что бизнес-парк "Переделкино", построенный в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, готовится к открытию в ТиНАО.
 
