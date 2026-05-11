Гагаузия отстояла право проводить выборы в парламент на своих условиях

КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Гагаузия находится на финальном этапе утверждения постановления для проведения выборов в народное собрание, автономия сохранила право назначать членов избирательного органа и утверждать дату выборов, заявил РИА Новости исполняющий обязанности спикера законодательного органа Гагаузии Николай Орманжи.

В парламенте Молдавии в понедельник прошло третье заседание рабочей группы, в которую вошли представители народного собрания Гагаузии (НСГ), депутаты и члены ЦИК. В их задачу входит устранение противоречий между избирательными кодексами Гагаузии и Молдавии.

« "Мы вышли на финальную стадию разработки одноразового соглашения, которое позволит устранить противоречие, осталось, чтобы документ одобрили члены НСГ. Для нас очень важно, что за народным собранием сохранилось право назначения членов центрального избирательного органа Гагаузии, как это прописано в законе об особом статусе автономии, право назначения даты выборов тоже сохраняется за НСГ, это были наши условия", - заявил Орманжи.

Он полагает, что на следующей неделе будет проведено заседание НСГ по утверждению согласованного постановления. Орманжи добавил, что есть ряд технических согласований по тексту документа, но он полагает, что этот вопрос можно будет решить в онлайн-режиме.

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Народное собрание (парламент) Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на семь лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.