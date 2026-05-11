Гендир "Нижнего Новгорода" извинился за матерную критику вратаря

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Карасев принес извинения болельщикам за критические высказывания вратаря и капитана команды Никиты Медведева в их адрес.
"Нижний Новгород" в понедельник дома уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2. Болельщики хозяев подняли плакаты в поддержку Алексея Шпилевского, который был отправлен в отставку в конце апреля. Медведев после матча в нецензурной форме раскритиковал болельщиков, заявив, что их больше не ждут на трибунах.
"По ситуации с Никитой Медведевым, нашим капитаном: я сам спортсмен и понимаю, что после обидного поражения эмоции захлестнули нашего лидера. Хочу извиниться перед болельщиками. Для нас сейчас каждая поддержка, плакат, флюид, кричалка очень важны. Мы все хотим победить, безразличных среди нас нет. Команда сегодня билась, старалась, но, к сожалению, мы проиграли. Готовимся к "Рубину". Будет организована логистика наших болельщиков. Давайте верить в победу до конца!" - сказал Карасев в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.