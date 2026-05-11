Рейтинг@Mail.ru
Гендир "Нижнего Новгорода" извинился за матерную критику вратаря - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:32 11.05.2026
Гендир "Нижнего Новгорода" извинился за матерную критику вратаря

Гендиректор "Нижнего Новгорода" извинился перед болельщиками за слова Медведева

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Пари НН" - "Зенит"
Футбол. РПЛ. Матч Пари НН - Зенит - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Виталий Карасев принес извинения болельщикам за высказывания вратаря и капитана команды Никиты Медведева.
  • Никита Медведев в нецензурной форме раскритиковал болельщиков после поражения команды в матче с ЦСКА.
  • Карасев подчеркнул важность поддержки болельщиков и заявил о подготовке к следующему матчу с «Рубином».
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Карасев принес извинения болельщикам за критические высказывания вратаря и капитана команды Никиты Медведева в их адрес.
"Нижний Новгород" в понедельник дома уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2. Болельщики хозяев подняли плакаты в поддержку Алексея Шпилевского, который был отправлен в отставку в конце апреля. Медведев после матча в нецензурной форме раскритиковал болельщиков, заявив, что их больше не ждут на трибунах.
«
"По ситуации с Никитой Медведевым, нашим капитаном: я сам спортсмен и понимаю, что после обидного поражения эмоции захлестнули нашего лидера. Хочу извиниться перед болельщиками. Для нас сейчас каждая поддержка, плакат, флюид, кричалка очень важны. Мы все хотим победить, безразличных среди нас нет. Команда сегодня билась, старалась, но, к сожалению, мы проиграли. Готовимся к "Рубину". Будет организована логистика наших болельщиков. Давайте верить в победу до конца!" - сказал Карасев в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Андрей Лунёв и Хуан Боселли - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Краснодар" провалился в Москве. "Динамо" и Лунев принесли "Зениту" золото?
Вчера, 22:20
 
ФутболСпортНикита МедведевНижний НовгородРубинПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Д. Фокина
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Е. Остапенко
    12
    66
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    М. Андреева
    33
    66
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    P. L. Ruiz
    Д. Медведев
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Лидс
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала