Меркель не ответила на вопрос о роли переговорщика с Россией, пишет Spiegel

БЕРЛИН, 11 мая — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не ответила, сможет ли стать переговорщиком в диалоге между Россией и Евросоюзом, пишет Spiegel со ссылкой на ее офис.
"Конкретный вопрос о том, могла бы Меркель представить себя в роли посредника, остался без ответа", — говорится в материале.
Как уточняется, ни одна из сторон также не обращалась к ней по этому поводу. В свою очередь, источник в немецком правительстве заявил изданию, что власти готовы обсуждать только "действительно серьезные предложения", которые устроили бы всех участников переговоров. Накануне Spiegel писал, что правящая коалиция Германии обсуждает кандидатуру федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Ранее сегодня официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отказался дать оценку предшественнику Меркель Герхарду Шредеру в этой роли, как и не стал озвучивать альтернативы. В то же время он заявил о готовности "евротройки" вступить в переговоры с Москвой вместе с Вашингтоном.
А глава евродипломатии Кая Каллас высказалась против кандидатуры бывшего канцлера из-за нежелания "давать России назначать переговорщиков". При этом Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос во время пресс-подхода 9 мая, оставил выбор за европейцами, подчеркнув, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
В европейских странах в последнее время все чаще призывают возобновить диалог с Россией. Так, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает это с членами блока. А в феврале президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву своего дипломатического советника.
Позднее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что контакты следует восстановить для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. Он также признавал, что единственным решением украинского конфликта станет соглашение с Россией. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать с Москвой, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.