Рейтинг@Mail.ru
Меркель не ответила на вопрос о роли переговорщика с Россией, пишет Spiegel - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 11.05.2026 (обновлено: 00:02 12.05.2026)
Меркель не ответила на вопрос о роли переговорщика с Россией, пишет Spiegel

Spiegel: Меркель не ответила на вопрос о себе как посреднике между Россией и ЕС

© AP Photo / Michael KappelerАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Michael Kappeler
Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Меркель не ответила на вопрос о возможности стать переговорщиком в диалоге между Россией и ЕС.
  • Ни одна из сторон не обращалась к ней с таким предложением.
  • В немецком правительстве заявили, что власти готовы обсуждать только серьезные предложения, которые устроили бы все стороны.
БЕРЛИН, 11 мая — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не ответила, сможет ли стать переговорщиком в диалоге между Россией и Евросоюзом, пишет Spiegel со ссылкой на ее офис.
"Конкретный вопрос о том, могла бы Меркель представить себя в роли посредника, остался без ответа", — говорится в материале.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
В Кремле оценили реакцию Европы на слова Путина о посредничестве Шредера
Вчера, 17:03
Как уточняется, ни одна из сторон также не обращалась к ней по этому поводу. В свою очередь, источник в немецком правительстве заявил изданию, что власти готовы обсуждать только "действительно серьезные предложения", которые устроили бы всех участников переговоров. Накануне Spiegel писал, что правящая коалиция Германии обсуждает кандидатуру федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Ранее сегодня официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отказался дать оценку предшественнику Меркель Герхарду Шредеру в этой роли, как и не стал озвучивать альтернативы. В то же время он заявил о готовности "евротройки" вступить в переговоры с Москвой вместе с Вашингтоном.
А глава евродипломатии Кая Каллас высказалась против кандидатуры бывшего канцлера из-за нежелания "давать России назначать переговорщиков". При этом Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос во время пресс-подхода 9 мая, оставил выбор за европейцами, подчеркнув, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас беседует с представителями СМИ перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
На Каллас набросились после ее заявления о переговорах с Россией
Вчера, 13:27
В европейских странах в последнее время все чаще призывают возобновить диалог с Россией. Так, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает это с членами блока. А в феврале президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву своего дипломатического советника.
Позднее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что контакты следует восстановить для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. Он также признавал, что единственным решением украинского конфликта станет соглашение с Россией. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать с Москвой, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
На Западе выступили с признанием после слов Путина об Украине
Вчера, 06:41
 
В миреРоссияГерманияЕвропаАнгела МеркельВладимир ПутинГерхард ШредерЕвросоюзФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала