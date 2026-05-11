Четверых эвакуированных с MV Hondius немцев доставили в больницу

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Четверо немцев, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, были доставлены в университетскую больницу во Франкфурте-на-Майне, сообщило агентство DPA.
"Четверо немецких пассажиров с Hondius были доставлены в университетскую больницу во Франкфурте", - говорится в материале DPA.
Агентство сообщило, что прибывшие в больницу пассажиры лайнера проходят медицинское обследование в специальном изоляционном отделении. Ни у одного из четырех пассажиров на данный момент не выявлено признаков заболевания.
"Обследованные чувствуют себя хорошо", - приводит DPA слова заведующего специальным изоляционным отделением для высокопатогенных инфекций Тимо Вольфа.
В больнице также сообщили, что пациентов планируют в ближайшее время выписать и направить в федеральные земли, где они проживают.
Вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В минувшее воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.