Четверых эвакуированных с MV Hondius немцев доставили в больницу

Краткий пересказ от РИА ИИ Четверо немцев, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, были доставлены в университетскую больницу во Франкфурте-на-Майне.

Прибывшие в больницу пассажиры проходят медицинское обследование в специальном изоляционном отделении, ни у одного из четырех пассажиров на данный момент не выявлено признаков заболевания.

Пациентов планируют в ближайшее время выписать и направить в федеральные земли, где они проживают.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Четверо немцев, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, были доставлены в университетскую больницу во Франкфурте-на-Майне, сообщило агентство DPA.

Ранее газета Bild со ссылкой на министерство иностранных дел ФРГ сообщила, что власти Германии и ряда других стран готовят эвакуацию своих граждан в страны проживания с круизного лайнера.

"Четверо немецких пассажиров с Hondius были доставлены в университетскую больницу во Франкфурте", - говорится в материале DPA

Агентство сообщило, что прибывшие в больницу пассажиры лайнера проходят медицинское обследование в специальном изоляционном отделении. Ни у одного из четырех пассажиров на данный момент не выявлено признаков заболевания.

"Обследованные чувствуют себя хорошо", - приводит DPA слова заведующего специальным изоляционным отделением для высокопатогенных инфекций Тимо Вольфа.

В больнице также сообщили, что пациентов планируют в ближайшее время выписать и направить в федеральные земли, где они проживают.