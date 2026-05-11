Аналитик объяснил, почему французы не знают о вкладе СССР в Победу

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Французским школьникам и студентам рассказывают преимущественно о том, что происходило на западноевропейском фронте Второй мировой войны, поэтому сегодня большинство французов не знают о вкладе Советского Союза в Победу, заявил РИА Новости французский политический аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро.

"Преподавание истории Второй мировой войны во Франции , я бы сказал, в основном ориентировано на западноевропейскую часть конфликта. То есть мы отдаем предпочтение всему, что произошло во Франции и, в крайнем случае, в Африке . Но восточноевропейская часть гораздо менее развита", - сказал собеседник агентства.

Из-за этого, по словам аналитика, большинство французов не знают о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом.

"Это объясняет то, что сегодня большинство французов не знают, что 80% немецких войск было уничтожено на Восточном фронте. Вот следствие. Они знают, в той или иной мере, что американцы, англичане высадились в Нормандии , они считают, что именно они победили нацистов", - пояснил Моро.

Кроме того, аналитик указал на слабое преподавание истории во Франции в целом.

"Во французском историческом сегменте существует глобальная проблема, которая, кстати, связана не только со Второй мировой войной. Ученики больше не изучают географию, не изучают хронологию. Так что, в конечном счете, изучение Второй мировой войны находится на уровне остальных (предметов – ред.)", - сказал Моро, рассуждая о преподавании истории в современной Франции.

По мнению аналитика, преподавание во Франции должно быть сосредоточено на глубоком изучении истории.