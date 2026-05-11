Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил, почему французы не знают о вкладе СССР в Победу - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 11.05.2026
Аналитик объяснил, почему французы не знают о вкладе СССР в Победу

РИА Новости: учащимся во Франции не говорят о вкладе СССР в Победу

© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкСоветские саперы
Советские саперы - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
Советские саперы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политический аналитик Ксавье Моро заявил, что во Франции преподавание истории Второй мировой войны ориентировано в основном на западноевропейскую часть конфликта.
  • Из-за этого большинство французов не знают о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом, в частности, об уничтожении 80% немецких войск на Восточном фронте.
  • Ксавье Моро указал на слабое преподавание истории во Франции в целом и призвал к более глубокому изучению этого предмета.
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Французским школьникам и студентам рассказывают преимущественно о том, что происходило на западноевропейском фронте Второй мировой войны, поэтому сегодня большинство французов не знают о вкладе Советского Союза в Победу, заявил РИА Новости французский политический аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро.
"Преподавание истории Второй мировой войны во Франции, я бы сказал, в основном ориентировано на западноевропейскую часть конфликта. То есть мы отдаем предпочтение всему, что произошло во Франции и, в крайнем случае, в Африке. Но восточноевропейская часть гораздо менее развита", - сказал собеседник агентства.
Ветеран Второй мировой войны, полковник Сухопутных сил США в отставке Фрэнк Кон - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Американский ветеран рассказал о вкладе СССР в победу над нацизмом
8 мая, 05:13
Из-за этого, по словам аналитика, большинство французов не знают о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом.
"Это объясняет то, что сегодня большинство французов не знают, что 80% немецких войск было уничтожено на Восточном фронте. Вот следствие. Они знают, в той или иной мере, что американцы, англичане высадились в Нормандии, они считают, что именно они победили нацистов", - пояснил Моро.
Кроме того, аналитик указал на слабое преподавание истории во Франции в целом.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Постпред в Вене призвал ФРГ не бояться символов СССР на фоне Дня Победы
10 мая, 07:00
"Во французском историческом сегменте существует глобальная проблема, которая, кстати, связана не только со Второй мировой войной. Ученики больше не изучают географию, не изучают хронологию. Так что, в конечном счете, изучение Второй мировой войны находится на уровне остальных (предметов – ред.)", - сказал Моро, рассуждая о преподавании истории в современной Франции.
По мнению аналитика, преподавание во Франции должно быть сосредоточено на глубоком изучении истории.
"Это, можно сказать, грубое невежество в отношении истории Франции и мировой истории… Мы должны заставить (будущие – ред.) поколения полностью "проснуться", то есть в конце концов, история начинается с рождения учеников. А все, что есть сейчас, - это констатация полного провала", - указал Моро.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Активистка из Франции заявила, что победа СССР остановила убийство славян
8 мая, 16:36
 
В миреФранцияАфрикаНормандияВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала