Аналитик объяснил, почему французы не знают о вкладе СССР в Победу

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Французским школьникам и студентам рассказывают преимущественно о том, что происходило на западноевропейском фронте Второй мировой войны, поэтому сегодня большинство французов не знают о вкладе Советского Союза в Победу, заявил РИА Новости французский политический аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро.
"Преподавание истории Второй мировой войны во Франции, я бы сказал, в основном ориентировано на западноевропейскую часть конфликта. То есть мы отдаем предпочтение всему, что произошло во Франции и, в крайнем случае, в Африке. Но восточноевропейская часть гораздо менее развита", - сказал собеседник агентства.
Из-за этого, по словам аналитика, большинство французов не знают о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом.
"Это объясняет то, что сегодня большинство французов не знают, что 80% немецких войск было уничтожено на Восточном фронте. Вот следствие. Они знают, в той или иной мере, что американцы, англичане высадились в Нормандии, они считают, что именно они победили нацистов", - пояснил Моро.
Кроме того, аналитик указал на слабое преподавание истории во Франции в целом.
"Во французском историческом сегменте существует глобальная проблема, которая, кстати, связана не только со Второй мировой войной. Ученики больше не изучают географию, не изучают хронологию. Так что, в конечном счете, изучение Второй мировой войны находится на уровне остальных (предметов – ред.)", - сказал Моро, рассуждая о преподавании истории в современной Франции.
По мнению аналитика, преподавание во Франции должно быть сосредоточено на глубоком изучении истории.
"Это, можно сказать, грубое невежество в отношении истории Франции и мировой истории… Мы должны заставить (будущие – ред.) поколения полностью "проснуться", то есть в конце концов, история начинается с рождения учеников. А все, что есть сейчас, - это констатация полного провала", - указал Моро.