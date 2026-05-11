МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц решил угрожать России, забыв о слабости собственной армии, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Нам это обходится все дороже и дороже. Это просто абсурдно", — подытожил он.
Вчера федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет опасность для Европы.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.