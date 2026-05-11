06:22 11.05.2026
"Публично унижают": во Франции набросились на Мерца после слов о России

Филиппо: Мерц угрожает России, забывая о слабости бундесвера

© REUTERS / Teresa Kroeger — Канцлер Германии Фридрих Мерц
  • Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц угрожает России, забывая о слабости собственной армии.
  • По мнению Филиппо, Европа и Германия требуют тратить больше денег на оборону, хотя очевидно, что Россия не угрожает безопасности ЕС.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц решил угрожать России, забыв о слабости собственной армии, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Мерц снова угрожает России, продолжая требовать европейцев выделять все больше денег на оборону, а между тем его же армию публично унижают в прямом эфире какие-то финны", — сыронизировал политик.
По его словам, Европа и Германия, в частности, требуют тратить на оборону, хотя очевидно, что Россия не угрожает безопасности ЕС.
"Нам это обходится все дороже и дороже. Это просто абсурдно", — подытожил он.
Вчера федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет опасность для Европы.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен, выступая на телеканале ZDF, назвала ВСУ, а не бундесвер, самой боеспособной армией.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В миреРоссияГерманияЕвропаФридрих МерцФлориан ФилиппоВладимир ПутинЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
