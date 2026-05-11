Фицо рассказал президенту Австрии о переговорах с Путиным

БРАТИСЛАВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом свою поездку в Москву и переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
"Темой встречи был и визит председателя правительства Словакии Роберта Фицо на торжества победы над фашизмом в Москве и содержание переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в сообщении пресс-службы словацкого правительства по итогам встречи премьера Словакии и президента Австрии в Братиславе в понедельник.
Путин провел в субботу переговоры с Фицо, который находился в Москве по случаю празднования Дня Победы. В воскресенье Фицо заявил, что европейские политики скоро будут звонить ему с расспросами о его переговорах с президентом РФ в Москве.