Фицо рассказал президенту Австрии о переговорах с Путиным

БРАТИСЛАВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом свою поездку в Москву и переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Путин провел в субботу переговоры с Фицо, который находился в Москве по случаю празднования Дня Победы. В воскресенье Фицо заявил, что европейские политики скоро будут звонить ему с расспросами о его переговорах с президентом РФ в Москве.