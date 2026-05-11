15:49 11.05.2026 (обновлено: 18:01 11.05.2026)
Вдова Абэ назвала открытие фестиваля российской культуры великолепным

© Фото : Посольство Российской Федерации в Японии
Михаил Швыдкой на открытии Фестиваля российской культуры в Японии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вдова Абе пожелала, чтобы российские и японские участники фестиваля российской культуры приложили усилия для развития двусторонних отношений.
  • Она назвала концерт, который открыл фестиваль, великолепным.
ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе Акиэ Абэ в беседе с РИА Новости пожелала, чтобы российские и японские участники фестиваля российской культуры приложили усилия для развития двусторонних отношений.
"
"Это был великолепный концерт. В нем было много молодых исполнителей. И я бы хотела, чтобы сегодняшние исполнители приложили усилия для (развития – ред.) российско-японских отношений", - сказала она РИА Новости.
Абэ также сказала, что хотела бы, "чтобы как можно больше людей проявили интерес не только к этому концерту, но и к этому фестивалю, чтобы как можно большее число людей приняло в нем участие".
Фестиваль российской культуры в 21-й раз открылся в Японии концертом российских и японских исполнителей. С приветственным словом выступил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
