Эстония выделит 17 миллионов евро на укрепление границы с Россией

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Правительство Эстонии утвердило перераспределение бюджета на 2026 год, в результате чего на укрепление границы с Россией будут выделены дополнительные 17 миллионов евро, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

"Правительство на электронном заседании утвердило перераспределения в государственном бюджете на 2026 год и направило дополнительные средства, в числе прочего, на укрепление восточной границы, повышение навыков в области искусственного интеллекта и финансирование завода по производству взрывчатки... Семнадцать миллионов евро выделяется на укрепление восточной границы для покрытия уже принятых договорных обязательств", - говорится в сообщении.