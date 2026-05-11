Эстония выделит 17 миллионов евро на укрепление границы с Россией

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Правительство Эстонии утвердило перераспределение бюджета на 2026 год, в результате чего на укрепление границы с Россией будут выделены дополнительные 17 миллионов евро, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
"Правительство на электронном заседании утвердило перераспределения в государственном бюджете на 2026 год и направило дополнительные средства, в числе прочего, на укрепление восточной границы, повышение навыков в области искусственного интеллекта и финансирование завода по производству взрывчатки... Семнадцать миллионов евро выделяется на укрепление восточной границы для покрытия уже принятых договорных обязательств", - говорится в сообщении.
По словам министра финансов Эстонии Юргена Лиги, Таллин сокращает расходы "в других местах", чтобы, в том числе, продолжать укрепление восточной границы страны. Кроме того отмечается, что эстонский министр обороны Ханно Певкур предложил перенести финансирование завода Hexest по производству взрывчатки в бюджет текущего года, хотя ранее оно было запланировано на 2027-2028 годы.
"Это важная новость в общеевропейском контексте, поскольку речь идет о внешней границе Европейского союза. Решение правительства Эстонии дает уверенность, что мы сможем продолжить все запланированные работы и завершить строительство лучшей и самой безопасной внешней границы Европы в следующем году", - приводит ERR слова министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.