ЕС предоставляет неверные данные о числе эвакуированных украинских детей

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. ЕС предоставляет недостоверные данные о числе эвакуированных украинских детей, Украина передала России список, который состоял из 339 несовершеннолетних, говорится в комментарии постпредства России при ЕС.
"Вопреки заявлениям Киева и представителей Евросоюза о якобы "десятках тысяч похищенных детей", реальные факты свидетельствуют об обратном. В ходе переговоров в Стамбуле 2 июня 2025 года украинская сторона передала России список, который состоял лишь из 339 детей, предположительно находившихся на территории нашей страны", - указывается в документе.
"При этом после проведенной российской стороной проверки выяснилось, что существенная его часть основывалась на устаревшей и неактуальной информации. По остальным несовершеннолетним из этого списка проводится кропотливая работа в контакте с украинской стороной по установлению и верификации их родственников", - поясняется в комментарии.
ЕС в понедельник ввел санкции в отношении 16 физлиц и 7 организаций (в основном против педагогов и детских оздоровительных лагерей и центров) за якобы "депортацию" украинских детей.
4 декабря 2025, 01:42