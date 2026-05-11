"Вопреки заявлениям Киева и представителей Евросоюза о якобы "десятках тысяч похищенных детей", реальные факты свидетельствуют об обратном. В ходе переговоров в Стамбуле 2 июня 2025 года украинская сторона передала России список, который состоял лишь из 339 детей, предположительно находившихся на территории нашей страны", - указывается в документе.

"При этом после проведенной российской стороной проверки выяснилось, что существенная его часть основывалась на устаревшей и неактуальной информации. По остальным несовершеннолетним из этого списка проводится кропотливая работа в контакте с украинской стороной по установлению и верификации их родственников", - поясняется в комментарии.