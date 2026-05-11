Рейтинг@Mail.ru
ЕС предоставляет неверные данные о числе эвакуированных украинских детей - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 11.05.2026 (обновлено: 23:37 11.05.2026)
ЕС предоставляет неверные данные о числе эвакуированных украинских детей

Постпредство России опровергло данные ЕС о числе эвакуированных украинских детей

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС предоставляет недостоверные данные о числе эвакуированных украинских детей.
  • Об этом говорится в комментарии постпредства России при ЕС.
  • Украина передала России список, который состоял из 339 несовершеннолетних.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. ЕС предоставляет недостоверные данные о числе эвакуированных украинских детей, Украина передала России список, который состоял из 339 несовершеннолетних, говорится в комментарии постпредства России при ЕС.
«

"Вопреки заявлениям Киева и представителей Евросоюза о якобы "десятках тысяч похищенных детей", реальные факты свидетельствуют об обратном. В ходе переговоров в Стамбуле 2 июня 2025 года украинская сторона передала России список, который состоял лишь из 339 детей, предположительно находившихся на территории нашей страны", - указывается в документе.

"При этом после проведенной российской стороной проверки выяснилось, что существенная его часть основывалась на устаревшей и неактуальной информации. По остальным несовершеннолетним из этого списка проводится кропотливая работа в контакте с украинской стороной по установлению и верификации их родственников", - поясняется в комментарии.
ЕС в понедельник ввел санкции в отношении 16 физлиц и 7 организаций (в основном против педагогов и детских оздоровительных лагерей и центров) за якобы "депортацию" украинских детей.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Украине
4 декабря 2025, 01:42
 
В миреРоссияУкраинаКиевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала