В Нидерландах призвали уничтожить корень фашизма

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Победа СССР над фашизмом 81 год назад возлагает на мир ответственность за то, чтобы уничтожить корень фашизма, который живет сегодня в трансатлантическом пространстве, заявил в беседе с РИА Новости представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот.
"81 год назад военные силы фашистской державы потерпели окончательное поражение в самой важной победе в истории человечества. Однако корень фашизма, из которого он произрастает - финансовый капитал - остается актуальным и сегодня, господствуя в трансатлантическом пространстве", - заявил де Гроот.
По его слова, победа над фашизмом 81 год назад возлагает на мир ответственность за борьбу с финансовым капиталом и империализмом.
"Это нужно, чтобы уничтожить корень фашизма и, наконец, жить в Евразии, где суверенные народы сосуществуют, сотрудничая друг с другом", - отметил он.