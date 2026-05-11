Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов де Гроот заявил, что победа СССР над фашизмом 81 год назад возлагает на мир ответственность за то, чтобы уничтожить корень фашизма.

По его словам, корень фашизма — финансовый капитал — остается актуальным и сегодня, господствуя в трансатлантическом пространстве.

Он считает, что борьба с финансовым капиталом и империализмом необходима для того, чтобы суверенные народы Евразии могли сосуществовать и сотрудничать друг с другом.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Победа СССР над фашизмом 81 год назад возлагает на мир ответственность за то, чтобы уничтожить корень фашизма, который живет сегодня в трансатлантическом пространстве, заявил в беседе с РИА Новости представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот.

"81 год назад военные силы фашистской державы потерпели окончательное поражение в самой важной победе в истории человечества. Однако корень фашизма, из которого он произрастает - финансовый капитал - остается актуальным и сегодня, господствуя в трансатлантическом пространстве", - заявил де Гроот.

По его слова, победа над фашизмом 81 год назад возлагает на мир ответственность за борьбу с финансовым капиталом и империализмом.