В Нидерландах призвали уничтожить корень фашизма
19:16 11.05.2026 (обновлено: 19:30 11.05.2026)
В Нидерландах призвали уничтожить корень фашизма

AFVN: фашизм не исчез из трансатлантического пространства

  • Представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов де Гроот заявил, что победа СССР над фашизмом 81 год назад возлагает на мир ответственность за то, чтобы уничтожить корень фашизма.
  • По его словам, корень фашизма — финансовый капитал — остается актуальным и сегодня, господствуя в трансатлантическом пространстве.
  • Он считает, что борьба с финансовым капиталом и империализмом необходима для того, чтобы суверенные народы Евразии могли сосуществовать и сотрудничать друг с другом.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Победа СССР над фашизмом 81 год назад возлагает на мир ответственность за то, чтобы уничтожить корень фашизма, который живет сегодня в трансатлантическом пространстве, заявил в беседе с РИА Новости представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот.
"81 год назад военные силы фашистской державы потерпели окончательное поражение в самой важной победе в истории человечества. Однако корень фашизма, из которого он произрастает - финансовый капитал - остается актуальным и сегодня, господствуя в трансатлантическом пространстве", - заявил де Гроот.
По его слова, победа над фашизмом 81 год назад возлагает на мир ответственность за борьбу с финансовым капиталом и империализмом.
"Это нужно, чтобы уничтожить корень фашизма и, наконец, жить в Евразии, где суверенные народы сосуществуют, сотрудничая друг с другом", - отметил он.
