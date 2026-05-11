08:47 11.05.2026
Турция столкнулась с "невидимой таможенной стеной" из-за ЕС

Dunya: ЕС ограничил доступ Турции к рынку на $1,7 триллиона долларов

© AP Photo / Osman OrsalФлаги Турции и ЕС
  • Турецкие экспортеры столкнулись с ограничениями при участии в европейских государственных тендерах из-за отсутствия у Турции членства в соглашении GPA Всемирной торговой организации.
  • Ограничения затрагивают турецкие компании в сферах текстиля, готовой одежды, химической продукции, медицинского оборудования и строительных материалов.
АНКАРА, 11 мая — РИА Новости. Турецкие экспортеры столкнулись с ограничениями при участии в европейских государственных тендерах из-за отсутствия у Турции членства в соглашении GPA Всемирной торговой организации, пишет в понедельник турецкая экономическая газета Dünya.
"Турецкие компании сталкиваются с новой "невидимой таможенной стеной" в мировой торговле", — отмечает издание.
По данным газеты, рынок государственных закупок оценивается примерно в 1,7 триллиона долларов, однако участие в ряде крупных тендеров Евросоюза ограничивается только странами-участниками Соглашения ВТО о государственных закупках (GPA).
По данным издания, особенно серьезно ограничения затрагивают турецкие компании в сферах текстиля, готовой одежды, химической продукции, медицинского оборудования и строительных материалов. В публикации отмечается, что Евросоюз начал использовать требование GPA как механизм защиты стратегических закупок.
Турецкие экспортеры считают, что отсутствие доступа к европейским государственным тендерам становится одной из главных технических преград для наращивания экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Представители бизнеса призывают власти активизировать дипломатические усилия для решения вопроса.
Издание напоминает, что Евросоюз остается крупнейшим экспортным рынком для Турции. По данным турецких властей, объем экспорта в страны ЕС превышает 110 миллиардов долларов в год.
ЭкономикаТурцияВсемирная торговая организация (ВТО)Евросоюз
 
 
