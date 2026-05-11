ЕК обсуждает смещение фокуса при приеме в ЕС с экономики на оборону - РИА Новости, 11.05.2026
10:28 11.05.2026
ЕК обсуждает смещение фокуса при приеме в ЕС с экономики на оборону

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
  • Еврокомиссия обсуждает смещение фокуса при приеме в ЕС с экономики на вопросы безопасности и обороны.
  • Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что ЕС использует устаревшую методологию приема новых членов и подчеркнула, что сейчас не мирное время.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Еврокомиссия обсуждает смещение фокуса при приеме в ЕС с экономики на вопросы безопасности и обороны, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Мы обсуждаем с государствами-членами, есть ли возможности перенести принципы постепенной интеграции - которые сейчас применяются в основном в рамках Единого рынка - и на другие сферы, особенно на безопасность", - сказала Кос журналистам в Брюсселе.
Еврокомиссар добавила, что ЕС использует при приеме новых членов методологию, которой уже 40 лет, а "мы живем в совершенно другое время".
"Мы живем не в мирное время, у нас нет времени", - отметила она.
