ЕК обсуждает смещение фокуса при приеме в ЕС с экономики на оборону

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Еврокомиссия обсуждает смещение фокуса при приеме в ЕС с экономики на вопросы безопасности и обороны, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Мы обсуждаем с государствами-членами, есть ли возможности перенести принципы постепенной интеграции - которые сейчас применяются в основном в рамках Единого рынка - и на другие сферы, особенно на безопасность", - сказала Кос журналистам в Брюсселе.
Еврокомиссар добавила, что ЕС использует при приеме новых членов методологию, которой уже 40 лет, а "мы живем в совершенно другое время".
"Мы живем не в мирное время, у нас нет времени", - отметила она.
19 ноября 2025, 14:54