Россиянам рассказали, сколько можно сэкономить на счетах за газ

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские семьи могут ежегодно экономить на оплате газа до 28 тысяч рублей за счет его рационального использования, такое мнение РИА Новости высказал эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников.

Основную экономию, по его словам, дают установка индивидуального счетчика газа и использование программируемого термостата для отопления. Счетчик позволяет платить по фактическому расходу газа, а термостат - снижать температуру в ночное время и в отсутствие жильцов. Установка счетчика окупается в течение одного-двух лет.

"Счетчик газа - (экономия - ред.) 200–800 рублей в месяц, 2400–9600 рублей в год. Термостат на котел - 500-1500 рублей в месяц и 6000-18000 рублей в год", - сказал он. Таким образом, суммарная экономия для семьи может составить от 8400 рублей в год до 27 600 рублей.

По словам эксперта, дополнительную экономию дает использование энергоэффективной кухонной техники и посуды. Применение кастрюль с подходящим диаметром и толстым дном, а также приготовление пищи под крышкой позволяет снизить расход газа, в отдельных случаях - до 20%. Использование скороварок сокращает время приготовления и дополнительно уменьшает потребление, добавил он.