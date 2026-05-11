Ефимов: в Москве в начале года удвоились темпы ввода жилья по реновации

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Москве по результатам первого квартала удвоились темпы ввода жилья по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.



"За первый квартал этого года в столице построили и сдали в эксплуатацию 12 домов в рамках реализации программы реновации общей жилой площадью свыше 168 тысяч квадратных метров. Это вдвое больше аналогичных показателей за первые три месяца 2025 года. В новостройках оборудовали более 2,9 тысячи квартир с чистовой отделкой", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.



По его словам, ускорение темпов возведения жилья по программе помогает быстрее предоставлять квартиры ее участникам.



Как уточняется в сообщении, с января по март новые дома возвели на юге, юго-востоке, востоке и северо-востоке города.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Алексеевском районе был сдан дом по программе реновации.



Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.