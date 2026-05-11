Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Мендель заявила, что Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году согласилась "отдать Донбасс".
- По ее словам, Зеленский согласился "отдать территорию", так как это означало бы конец войны.
- Мендель отметила непоследовательность Зеленского в вопросе Донбасса.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году согласилась "отдать Донбасс", утверждает бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году.... И мне подробно объяснили, что они согласились на все. Более того, что очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс", – сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Она не раскрыла, от кого именно получила эту информацию.
По ее словам, Зеленский согласился "отдать территорию", так как это означало бы конец войны.
"А теперь он стоит перед многомиллионной аудиторией и говорит: "Я не могу отдать Донбасс". Видите, он непоследователен. Он все время меняет позиции", – констатировала Мендель.