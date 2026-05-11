Ученый назвал главные привычки для активного долголетия - РИА Новости, 11.05.2026
06:07 11.05.2026 (обновлено: 17:04 11.05.2026)
Ученый назвал главные привычки для активного долголетия

Мужчина во время прогулки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиэль Воутерс назвал отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическую активность и контроль ключевых показателей здоровья основой активного долголетия.
  • Американская кардиологическая ассоциация выделяет восемь ключевых факторов здорового старения, среди которых контроль артериального давления, липидов, массы тела и уровня глюкозы в крови.
  • Профессор подчеркнул важность перехода медицины от модели лечения болезней к модели продления периода здоровой жизни и отметил, что забота о сердечно-сосудистом здоровье должна начинаться задолго до 60 лет.
ВЕНА, 11 мая — РИА Новости. Отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическая активность и контроль ключевых показателей здоровья являются основой активного долголетия, заявил приглашенный профессор Университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиэль Воутерс.
"Американская кардиологическая ассоциация выделяет восемь ключевых факторов здорового старения: отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическую активность, а также контроль артериального давления, липидов, массы тела и уровня глюкозы в крови", — сказал он на конференции по теме активного долголетия.
Говоря о контроле уровня глюкозы, профессор в беседе с РИА Новости уточнил, что для людей с диабетом особенно важно поддерживать сахар в пределах нормы. По его словам, оптимальной считается ситуация, когда примерно 70-80% времени в течение суток уровень глюкозы находится в нормальном диапазоне — это помогает снизить риски для сердечно-сосудистой системы и сохранить здоровье мозга.
Выступая на конференции с докладом о здоровом старении, профессор подчеркнул, что медицина в целом должна перейти от модели лечения болезней к модели продления периода здоровой жизни.
"К нашей жизни добавляются годы, но мы забыли добавить жизнь к этим годам", — сказал Воутерс.
По его словам, забота о сердечно-сосудистом здоровье не должна начинаться после 60 лет — этот процесс должен стартовать значительно раньше и фактически сопровождать человека всю жизнь.
"Забота о здоровье должна начинаться в молодом возрасте — и даже до рождения, внутриутробно", — подчеркнул он.
