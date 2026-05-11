Посол России обсудил с представителем МИД КНР подготовку к визиту Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Моргулов и помощник главы МИД КНР Лю Бинь обсудили подготовку к визиту Владимира Путина в Китай.
- Дипломаты рассмотрены важные организационные аспекты и содержательное наполнение предстоящих переговоров глав двух государств.
- Они также обсудили перечень готовящихся к подписанию документов.
ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов и помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь в понедельник обсудили перечень документов, готовящихся к подписанию во время предстоящего визита в КНР президента РФ Владимира Путина, сообщает посольство России в Пекине.
«
"Помощник президента РоссииЮрий Ушаков на днях сообщил о ведущейся активной подготовке визита президента Владимира Владимировича Путина в КНР и наших плотных контактах по данной теме с китайским партнерами", - говорится в заявлении дипмиссии.
Отмечается, что посол РФ "в рамках этой работы 11 мая встретился с помощником министра иностранных дел КНР (в ранге заместителя министра) Лю Бинем".
"Обстоятельно обсудили важные организационные аспекты и содержательное наполнение предстоящих переговоров глав государств, перечень готовящихся к подписанию документов", - указано в сообщении.
Кроме того, дипломаты двух стран рассмотрели также ряд текущих вопросов двустороннего практического взаимодействия.