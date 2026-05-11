Дипломаты обсудили российско-китайские отношения в преддверии визита Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Моргулов и помощник главы МИД КНР Лю Бинь обсудили российско-китайские отношения.
- Встреча состоялась в преддверии визита Владимира Путина в Пекин и переговоров с Си Цзиньпином.
- Визит российского президента запланирован на конец мая.
ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости. Посол РФ в Китае Игорь Моргулов и помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь в понедельник обсудили двусторонние отношения России и Китая, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает МИД КНР.
Встреча состоялась в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«
"Помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь 11 мая 2026 года встретился с послом России в Китае Игорем Моргуловым, стороны обменялись мнениями по китайско-российским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Китая.
Других подробностей встречи пока не приводится.
Визит Путина в Китай запланирован на конец мая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал об активной работе по подготовке визита Путина.