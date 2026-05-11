Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" провалился в Москве. "Динамо" и Лунев принесли "Зениту" золото? - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:20 11.05.2026 (обновлено: 00:37 12.05.2026)
"Краснодар" провалился в Москве. "Динамо" и Лунев принесли "Зениту" золото?

"Краснодар" на выезде проиграл "Динамо" в 29-м туре РПЛ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАндрей Лунёв и Хуан Боселли
Андрей Лунёв и Хуан Боселли - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
"Краснодар" неожиданно проиграл в гостях московскому "Динамо" в рамках предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу и свел к минимуму шансы защитить титул лучшей команды страны. РИА Новости Спорт — о шокирующем итоге встречи в столице и раскладах перед заключительными матчами национального первенства.

Время мести

Участники центрального матча тура встречались сегодня второй раз за пять дней: в четверг команды бились в Краснодаре за выход в суперфинал Кубка России. Как и в первой встрече в столице, мячей в основное время забито не было (да-да, ноль голов за 180 минут — нечасто такое встретишь), хотя и не назвать встречу скучной. В итоге матч перешел в серию пенальти, героем которой стал голкипер "быков" Станислав Агкацев. Он сотворил суперсейв ногой в духе Игоря Акинфеева, переписавшего историю нашего футбола в матче с Испанией на домашнем чемпионате мира — 2018.
Футбол. Кубок России. Краснодар (Краснодар) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Золотой дубль близко! "Быки" убрали "Динамо" и лишат "Спартак" Кубка России
7 мая, 23:00
И вот, новая встреча "Динамо" и "Краснодара". Уже в чемпионате страны, уже в Москве — для "бело-голубых" это был шанс на реванш и возможность поставить подножку рвущимся к золотым медалям РПЛ "быкам" (последние в случае победы вернулись бы на первое место). Но сделать это было непросто, потому что в сезоне-2025/26 команда Ролана Гусева не смогла ни разу забить южанам за пять официальных матчей. Удручающая статистика.

И снова крутой перформанс вратаря

Тускло начала матч атака хозяев и в этот раз. За весь первый тайм москвичи создали всего пару моментов у ворот парней Мурада Мусаева (после плотного удара Бителло Агкацев среагировал, несмотря на плохую видимость). У гостей впереди были дела получше: чего стоит только выход "два в один" от Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна (лучшие бомбардир и ассистент сезона соответственно), чьи планы сорвал перехват Николаса Маричаля и сейв от Андрея Лунева, не давшего рикошету поймать себя на противоходе.
С игры забить не получилось — на помощь пришел "стандарт". На 32-й минуте Сперцян подал со штрафного, и оставшийся один-одинешенек Диего Коста отправил мяч головой в угол. Самый забивающий коллектив лиги решил, что пять таймов против "Динамо" без голов – перебор, и открыл счет.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Динамо" (Москва) - "Краснодар" (Краснодар)
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футбол. РПЛ. "Динамо" (Москва) - "Краснодар" (Краснодар)
Но "бело-голубым" такая логика пришлась тоже по душе. Сразу после перерыва Константин Тюкавин обогнал защитников и, замкнув прострел Хуана Хосе Касереса, сделал счет 1:1. Радовались голу не только на арене в Петровском парке, но и во всем Санкт-Петербурге.
"Краснодар" темп оперативно взвинтил и после небольшой паузы организовал два выхода один на один. Правда, сначала надежно сыграл Лунев, а затем гол Никиты Кривцова отменили из-за офсайда. Но напор "быки" не сбавляли: Кевина Ленини вывели на свидание с вратарем сборной России, однако снова безупречен Лунев.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКонстантин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Константин Тюкавин

Андрей поймал кураж!

Иначе это не назвать. На 85-й минуте южане предоставили Хуану Боселли возможность исполнить футбольный буллит: вышедший на замену нападающий пробежал половину поля впереди защитников, но великолепный Лунев заруинил "Краснодару" и этот эпизод.
На большее "быков" не хватило... Более того, даже ничью не спасли! Агкацеву из-за шиворота пришлось вытаскивать, а потом благодарить фортуну за то, что Иван Сергеев промахнулся. Однако второй эпизод празднующий день рождения форвард не запорол и на 93-й минуте расстрелял Станислава, принеся "Динамо" и удаленному за бесконечную ругань на арбитра Гусеву сенсационный триумф.
Российская премьер-лига (РПЛ)
11 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
Динамо Москва
2 : 1
Краснодар
48‎’‎ • Константин Тюкавин
(Хуан Касерес)
90‎’‎ • Иван Сергеев
32‎’‎ • Диего
(Эдуард Сперцян)
Календарь Турнирная таблица История встреч

Похороны чемпионской гонки

Шикарный подарок Питеру на юбилейный сезон сделали "бело-голубые" и экс-зенитовцы Лунев и Сергеев. Клуб с берегов Невы снова на первом месте, и отрыв от "Краснодара", совсем не похожего на себя вечером понедельника, достаточно комфортный. Целых два очка. Причем у "сине-бело-голубых" преимущество личным встречам, поэтому "быков" не устроит даже ничья в Ростове. Только поражение "Зенита" и собственная победа над "Оренбургом". В такой исход событий, признаемся, верится слабо.

Матчи 30-го тура РПЛ

  • "Ростов" – "Зенит";
  • "Краснодар" – "Оренбург";
  • ЦСКА – "Локомотив";
  • "Динамо" (Махачкала) – "Спартак";
  • "Балтика" – "Динамо" (Москва);
  • "Рубин" – "Нижний Новгород";
  • "Сочи" – "Ахмат";
  • "Крылья Советов" – "Акрон".
Все противостояния последнего тура пройдут 17 мая (воскресенье) в 18:00 по московскому времени.
Игроки (Краснодар) радуются победе в чемпионате российской Премьер-лиги по футболу. - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Opta оценила шансы "Краснодара" защитить титул после поражения от "Динамо"
Вчера, 22:36
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортРолан ГусевСтанислав АгкацевКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо МоскваАндрей ЛуневЭдуард СперцянДжон КордобаКонстантин ТюкавинНикита КривцовИван Сергеев (1995)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Д. Фокина
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Е. Остапенко
    12
    66
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    М. Андреева
    33
    66
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    P. L. Ruiz
    Д. Медведев
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Лидс
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала