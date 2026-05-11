"Краснодар" провалился в Москве. "Динамо" и Лунев принесли "Зениту" золото?

"Краснодар" неожиданно проиграл в гостях московскому "Динамо" в рамках предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу и свел к минимуму шансы защитить титул лучшей команды страны. РИА Новости Спорт — о шокирующем итоге встречи в столице и раскладах перед заключительными матчами национального первенства.

Время мести

Участники центрального матча тура встречались сегодня второй раз за пять дней: в четверг команды бились в Краснодаре за выход в суперфинал Кубка России. Как и в первой встрече в столице, мячей в основное время забито не было (да-да, ноль голов за 180 минут — нечасто такое встретишь), хотя и не назвать встречу скучной. В итоге матч перешел в серию пенальти, героем которой стал голкипер "быков" Станислав Агкацев. Он сотворил суперсейв ногой в духе Игоря Акинфеева, переписавшего историю нашего футбола в матче с Испанией на домашнем чемпионате мира — 2018.

И вот, новая встреча "Динамо" и "Краснодара". Уже в чемпионате страны, уже в Москве — для "бело-голубых" это был шанс на реванш и возможность поставить подножку рвущимся к золотым медалям РПЛ "быкам" (последние в случае победы вернулись бы на первое место). Но сделать это было непросто, потому что в сезоне-2025/26 команда Ролана Гусева не смогла ни разу забить южанам за пять официальных матчей. Удручающая статистика.

И снова крутой перформанс вратаря

Тускло начала матч атака хозяев и в этот раз. За весь первый тайм москвичи создали всего пару моментов у ворот парней Мурада Мусаева (после плотного удара Бителло Агкацев среагировал, несмотря на плохую видимость). У гостей впереди были дела получше: чего стоит только выход "два в один" от Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна (лучшие бомбардир и ассистент сезона соответственно), чьи планы сорвал перехват Николаса Маричаля и сейв от Андрея Лунева, не давшего рикошету поймать себя на противоходе.

С игры забить не получилось — на помощь пришел "стандарт". На 32-й минуте Сперцян подал со штрафного, и оставшийся один-одинешенек Диего Коста отправил мяч головой в угол. Самый забивающий коллектив лиги решил, что пять таймов против "Динамо" без голов – перебор, и открыл счет.

Но "бело-голубым" такая логика пришлась тоже по душе. Сразу после перерыва Константин Тюкавин обогнал защитников и, замкнув прострел Хуана Хосе Касереса, сделал счет 1:1. Радовались голу не только на арене в Петровском парке, но и во всем Санкт-Петербурге.

"Краснодар" темп оперативно взвинтил и после небольшой паузы организовал два выхода один на один. Правда, сначала надежно сыграл Лунев, а затем гол Никиты Кривцова отменили из-за офсайда. Но напор "быки" не сбавляли: Кевина Ленини вывели на свидание с вратарем сборной России, однако снова безупречен Лунев.

Андрей поймал кураж!

Иначе это не назвать. На 85-й минуте южане предоставили Хуану Боселли возможность исполнить футбольный буллит: вышедший на замену нападающий пробежал половину поля впереди защитников, но великолепный Лунев заруинил "Краснодару" и этот эпизод.

На большее "быков" не хватило... Более того, даже ничью не спасли! Агкацеву из-за шиворота пришлось вытаскивать, а потом благодарить фортуну за то, что Иван Сергеев промахнулся. Однако второй эпизод празднующий день рождения форвард не запорол и на 93-й минуте расстрелял Станислава, принеся "Динамо" и удаленному за бесконечную ругань на арбитра Гусеву сенсационный триумф.

Похороны чемпионской гонки

Шикарный подарок Питеру на юбилейный сезон сделали "бело-голубые" и экс-зенитовцы Лунев и Сергеев. Клуб с берегов Невы снова на первом месте, и отрыв от "Краснодара", совсем не похожего на себя вечером понедельника, достаточно комфортный. Целых два очка. Причем у "сине-бело-голубых" преимущество личным встречам, поэтому "быков" не устроит даже ничья в Ростове. Только поражение "Зенита" и собственная победа над "Оренбургом". В такой исход событий, признаемся, верится слабо.

Матчи 30-го тура РПЛ

"Ростов" – "Зенит" ;

; "Краснодар" – "Оренбург";

ЦСКА – "Локомотив";

"Динамо" (Махачкала) – "Спартак";

"Балтика" – "Динамо" (Москва);

"Рубин" – "Нижний Новгород";

"Сочи" – "Ахмат";

"Крылья Советов" – "Акрон".