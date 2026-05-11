Рейтинг@Mail.ru
После ДТП в Омской области госпитализировали шесть детей - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 11.05.2026
После ДТП в Омской области госпитализировали шесть детей

После ДТП в Омской области госпитализировали шесть из семи пострадавших детей

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омской области произошло ДТП с грузовым автомобилем и школьным микроавтобусом.
  • В результате аварии погиб 12-летний мальчик, семь детей, школьная сопровождающая и водитель микроавтобуса пострадали и находятся в больнице в состоянии легкой степени тяжести.
ОМСК, 11 май - РИА Новости. Дети, пострадавшие в ДТП между грузовым автомобилем и школьным микроавтобусом в Омской области, находятся под наблюдением в больнице в состоянии легкой степени тяжести, сообщил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.
Авария произошла в 16.30 (13.30 мск) на 519-м километре трассы Тюмень - Омск. Дети ехали на автобусе "ГАЗель" из города Тюкалинск, где находились на соревнованиях по футболу и волейболу в деревню Малиновка. Школьный автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП 12-летний мальчик погиб на месте, семь детей, школьная сопровождающая и водитель микроавтобуса пострадали.
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
На внешней стороне МКАД произошло массовое ДТП
10 мая, 22:39
"Все остающиеся в городских стационарах пациенты находятся в состоянии лёгкой тяжести, все необходимые обследования проведены. Больные получают всю необходимую медицинскую помощь. Под наблюдением врачей находится 1 взрослый и 7 детей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал министр.
Возбуждено уголовное дело статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Выясняются обстоятельства случившегося. Губернатор Омской области Виталий Хоценко уточнил, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Последствия ДТП с участием автобуса в Омской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Источник: погибший в ДТП под Омском мальчик был самым младшим в группе
10 мая, 18:28
 
ПроисшествияОмская областьТюменьОмскВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала