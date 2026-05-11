После ДТП в Омской области госпитализировали шесть детей

ОМСК, 11 май - РИА Новости. Дети, пострадавшие в ДТП между грузовым автомобилем и школьным микроавтобусом в Омской области, находятся под наблюдением в больнице в состоянии легкой степени тяжести, сообщил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

Авария произошла в 16.30 (13.30 мск) на 519-м километре трассы Тюмень - Омск. Дети ехали на автобусе "ГАЗель" из города Тюкалинск, где находились на соревнованиях по футболу и волейболу в деревню Малиновка. Школьный автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП 12-летний мальчик погиб на месте, семь детей, школьная сопровождающая и водитель микроавтобуса пострадали.

"Все остающиеся в городских стационарах пациенты находятся в состоянии лёгкой тяжести, все необходимые обследования проведены. Больные получают всю необходимую медицинскую помощь. Под наблюдением врачей находится 1 взрослый и 7 детей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал министр.