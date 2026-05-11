Российский футболист вынес флаг России в финале Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
11:08 11.05.2026 (обновлено: 12:19 11.05.2026)
Российский футболист вынес флаг России в финале Лиги чемпионов

Чишкала с флагом России отпраздновал победу в Лиге чемпионов по футзалу

© UEFA / UEFA Futsal TwitterИгрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала
© UEFA / UEFA Futsal Twitter
Игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский игрок «Спортинга» Иван Чишкала с флагом отпраздновал победу в Лиге чемпионов по футзалу.
  • «Спортинг» с Чишкалой стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале испанскую «Пальму» со счетом 2:0.
  • Чишкала выиграл главный по статусу еврокубок во второй раз в карьере.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российский игрок "Спортинга" Иван Чишкала с флагом отпраздновал победу в Лиге чемпионов по футзалу.
В понедельник "Спортинг" с Чишкалой стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале испанскую "Пальму" (2:0). Фотография Чишкалы, обернутого в российский триколор, опубликована в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
"Дорогие россияне, болельщики, кто болел за меня, за всю страну, я рад всех приветствовать. Спасибо за добрые слова. Наконец-то россиянин смог выиграть Лигу чемпионов спустя 10 лет. Спасибо вам огромное, без вашей поддержки было бы сложно. Вместе мы справимся с любыми невзгодами. Обнимаю всех, целую. Вперед, Россия!" - приводит слова Чишкалы Telegram-канал РФС.
Чишкале 30 лет. Он выиграл главный по статусу еврокубок во второй раз в карьере. Ранее россиянин стал обладателем Кубка УЕФА (название турнира до сезона-2018/19) в 2016 году в составе югорского клуба "Газпром-Югра". Кроме того, Чишкала дважды становился бронзовым призером турнира в составе лиссабонской "Бенфики" - в 2022 и 2023 годах.
